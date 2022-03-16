乒乓｜港將林兆恒輕取法國球手　WTT多哈賽闖8強 (22:49)

世界排名第78的林兆恒昨日在男單正賽連過兩關，今日在16強面對排名比自己低75位的法國球手安高斯顯得游刃有餘，首局一路領放下以11：4先拔頭籌。這名25歲港將獲教練團大讚關鍵球出手果斷，亦再贏兩局11：8和11：9，局數領先3：0。

陷出局邊緣的安高斯在第4局奮力反撲，連奪6分下以11：6扳回一城，但林兆恒亦及時調整，在第五局以11：8勝出，總局數贏4：1晉級，將與世界排名第361位的中國球手袁勵岑爭奪4強席位。

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