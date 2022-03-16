NBA｜艾榮60分寫個人最佳助籃網大勝　魔術手莊遜籲撤疫苗限制造福球迷 (17:58)

艾榮甫開賽便火力全開，19次起手入14球，包括三分線後7投6中，頭兩節已取得41分，成為繼2003年的高比拜仁及2016年的基利湯臣後，聯盟25年來第3名半場得分逾40的球員，而唐斯和艾榮也合創歷史，是聯盟自1962年的張伯倫後，首次連續兩場常規賽有球員單場得60分。

繼杜蘭特周一鬥紐約人得53分，艾榮今場作客魔術入60分，更是NBA首次有同隊球員在接連兩場賽事得分50+；杜蘭特大讚隊友之餘，更表示NBA精彩可期：「唐斯昨晚的表現令人難以置信，然後艾榮今晚又做到了，聯盟正處在一個驚人的狀態，我們每晚都可以看到很多才華洋溢的球員。」

多個NBA球員及名宿也在社交平台對艾榮的演出表示驚嘆，I.湯馬士大讚對方是「年輕Kobe」，昨日同樣有好表現的唐斯及崔爾楊格也向他道賀。名宿「魔術手」莊遜更呼籲紐約市放寬疫苗措施，好讓艾榮領軍打入季後賽。

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