轉會｜夏蘭特傳50萬鎊周薪投曼城　皇馬或當「程咬金」 (19:00)

夏蘭特與多蒙特的合約雖至2024年夏天才屆滿，惟當中附有解約金條款，據德國《體育圖片報》的消息稱，曼城將以6300萬鎊解約金完成收購。而《每日郵報》報道，夏蘭特已與曼城就個人條款展開談判，周薪將達50萬鎊，遠高於目前在多蒙特的13.2萬鎊，一旦成事將成為英超目前最高薪球員，亦是歷來英超第二高薪紀錄，僅次曾在效力熱刺時領取60萬鎊（約610萬港元）周薪的加里夫巴利。

此外，多蒙特顧問森馬（Matthias Sammer）今晨在德國的歐聯直播賽前節目上，未主動否認有關轉會傳聞之餘，更稱相信夏蘭特若與曼城主帥哥迪奧拿合作，雙方將可互惠互利，皆因哥帥向來不太擅長任用中鋒。這名德國隊名宿表示：「我在拜仁任職時曾和他（哥迪奧拿）合作了3年。毫無疑問，我知道他願意與中鋒打交道，但他也必須向中鋒學習，只是這必須是有條件的，這會是個有趣的組合。」

不過，據報皇家馬德里仍有意力斟當「程咬金」，多蒙特行政總裁華斯基本周將飛抵馬德里與該會代表會面，外界料「蜜蜂兵團」將在是次會面後，為「魔人布歐」的下一站作最後定案。據ESPN消息稱，由於皇馬同時盛傳有望在今夏簽入基利安麥巴比，兩名新世代球王合組鋒線的吸引力，或會左右夏蘭特的最終去向。

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