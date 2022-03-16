歐聯16強｜施蒙尼賽後跑走避過曼迷擲物　讚雷蘭洛迪沒放棄贏機會 (16:56)

今次已非施蒙尼首次賽後未與對方教練握手，馬體會在今屆歐聯分組賽不敵利物浦後，這名阿根廷籍教頭拒絕跟紅軍領隊高普握手，同樣直接離開球場，他當時解釋因心情欠佳，又稱這只是表面禮儀，但今次勝出賽事後，他再次直接跑向更衣室通道，被主場球迷投擲啤酒杯等雜物「柴台」，一度水花四濺，但未有擊中他。這名阿根廷隊前隊長於1998年世界盃曾令曼聯名宿碧咸領紅被逐，不少曼迷一直對他沒有好感。

施蒙尼賽後未有回應此事，僅稱欣喜球隊擺脫今季起伏不定的表現，變回防守硬朗的球隊，「球員不會因為囤兵後場為恥，對手是一支強硬和難纏的球隊，他們清楚怎樣透過反擊取得入球」。對於入球功臣雷蘭洛迪，施蒙尼透露自球隊今季簽入後衛雷尼度後，這名23歲巴西籍左翼衛曾以為將要離隊，今仗終得到證明自己的機會「卡拉斯高要停賽，這就是足球，當你努力沒有放棄時，機會就會出現」。馬體會會長施里蘇期望施蒙尼能繼續領軍，又稱希望打入歐聯決賽再遇同市宿敵皇家馬德里。

另英媒報道，馬體會賽前一日完成操練後，把戰術板在遺漏在奧脫福球場，返回酒店途中才發現。球會職員隨即駕車返回球場及取回戰術板，但未知期間有否被曼聯職員發現及「泄密」。

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