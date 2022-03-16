歐聯16強｜曼聯出局勢連續5季四大皆空　迪基亞認欠爭冠實力　史高斯促重組 (14:28)

雙方首回合踢成1：1，曼聯看守領隊蘭歷克未有沿用日前在英超擊敗熱刺的正選陣式，而是讓病癒的般奴費南迪斯及傷癒的麥湯米尼復任正選。曼聯於13分鐘曾有黃金機會，小將艾蘭加接應般奴傳中近門起腳，省中門將奧比歷頭部；41分鐘，艾蘭加被撞跌但球證未有示意，馬體會策動快速反擊，由後上的雷蘭洛迪頭槌破網打破僵局。

紅魔下半場換入卡雲尼及保羅普巴等人力挽狂欄，但未能攻破客軍防守的銅牆鐵壁，中堅華拉尼的頭槌被奧比歷救出後，維持負0：1完場。對熱刺連中三元的C朗，今仗雖打破皇家馬德里名宿卡斯拿斯保持的歐聯最長上陣時間紀錄，但受制於對手密集防守未有一次正式攻門，是他歷來第3次於歐聯踢足全場下零射門。

效力紅魔11年的門將迪基亞承認，球隊兩回合表現都不足以勝出，亦為5季未獲錦標致歉，「目前處境對球會、球員和球迷都很困難，我感到非常難過，確實做得不夠好，無法爭冠，甚至無法接近爭冠，但我們必須繼續戰鬥」。

蘭歷克不滿球證未有對艾蘭加被撞跌判犯規，結果被對手製造全場唯一入球，但承認球隊在下半場踢不出應有節奏，又稱要拉近與列強差距是言之尚早，「我們還有9場英超，盡可能爭取更高排名。若要前四完季，就必須勝出餘下大部分賽事」。

曼聯在英超遠遠落後爭冠無望，勢將連續5季四大皆空，面臨近40年來最長一次「錦標荒」，對上一次贏得錦標，是摩連奴帶領下贏得歐霸盃、英格蘭聯賽盃及社區盾。C朗除了連續3屆歐聯16強止步，亦是繼2009/10年首季在皇馬後，相隔11季將再次單季未有錦標，亦跟美斯一樣連續兩季在歐聯16強被淘汰。馬德里主帥施蒙尼在歐聯經過5次被C朗坐鎮的球隊淘汰後，終打破宿命。

曼聯來季勢必換血重組，名宿史高斯稱首要任務是盡快選定新領隊，給對方兩至三年時間重新打造有競爭力的球隊。巧合地，紅魔下任主帥兩大熱門人選普捷天奴及坦夏格，帶領的巴黎聖日耳門及阿積士，均在今屆歐聯16強被踢出局。

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