亞冠｜神戶勝利船險勝晉級　恩尼斯達將鬥黑山伊巴　傑志本月友賽三泰超隊 (20:55)

上季日職季軍神戶勝利船，開季日職3和3負連續6場不勝，今仗有前鋒大迫勇也傷癒復出，坐陣御崎公園球場於開賽6分鐘即把握對手解圍失誤，由37歲隊長恩尼斯達第一時間左腳抽射破網，但領先僅5分鐘，被墨爾本勝利一次角球攻勢扳平，半場踢成1：1。

客軍戰至71分鐘由前鋒歷克迪亞高斯天奴接應傳中門前鏟射梅開二度，反超前2：1。主隊於80及87分鐘由大迫勇也門前梅開二度再領先，但完場前再被逼和3：3。勝利船最終在加時上半場5分鐘由巴西籍鋒將連干哥利亞門前建功，險勝4：3。

在泰國舉行的亞冠J組4隊塵埃落定，分別為東道主的清萊聯、中超的上海海港、傑志及神戶勝利船。「藍鳥」40歲前鋒「黑山伊巴」丹恩奴域有望與恩尼斯達上演老將對決。傑志主教練朱志光表示，傑志與勝利船的行軍速度有明顯分別，面對個人技術好的日職球隊於比賽難爭主導，盼從頻密賽程部署取優勢。

據了解，正於泰國集訓的傑志將於下周二（22日）起未來三周安排至少6場友賽，首仗對手為泰乙球隊芭堤雅海豚聯，然後作客約戰3支泰超球隊武里南聯、春武里及曼谷聯，另兩仗對泰甲及泰乙隊。下月初或再多一場友賽，對手或是今屆亞冠身處G組的菲律賓冠軍FC聯合城。

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