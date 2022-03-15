NBA｜首次同日三場有球員得分45+　唐斯居里楊格合創歷史 (19:30)

木狼當家球星唐斯第三節火力全開取得32分，終締造隊史和本季聯盟單場得分新高的60分，領軍作客以149：139擊敗聖安東尼奧馬刺。唐斯亦成為聯盟史上單節得分第5高的球員，更是自2000年的奧尼爾後，首個得分達60的中鋒，向來自詡「射術最好、三分最準中鋒」的他，賽後直言會竭力助球隊爭勝：「無論要打44或48分鐘，我會盡力完成，這就是我面對比賽的心態，我必須做到最好。」

至於適逢33歲生日的星級控衛「咖喱仔」史堤芬居里，在同日另一場則射入47分，助勇士主場以126：112大勝華盛頓巫師；缺陣29場的前鋒祖利蒙特格連今仗終告復出，跟基利湯臣組成的勇士「三巨頭」自2019年終於再合體，勇士主帥卡爾更指「咖喱仔」手感發燙，跟擅於穿針引線的格連復出有一定關係。崔爾楊格不讓唐斯和居里專美，這名鷹隊控衛在主場對波特蘭拓荒者時射入46分，領軍以122：113勝出，三人更合創歷史，令NBA史上首次同日三場常規賽有球員得分「45+」。

另外，布魯克林籃網昨日因准許尚未接種疫苗的艾榮進入更衣室，違反紐約疫苗規定和聯盟健康安全規定，遭NBA罰款5萬美元（約39.1萬港元）。

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