NBA｜艾榮只准入場做觀眾　杜蘭特批防疫政策毫無意義 (21:37)

籃網在這場打吡戰憑杜蘭特轟入本季新高的53分，以110：107險勝紐約人，取得三連勝，在東岸排第8位。紐約市日前放寬疫苗措施，未接種者可以進入部分受限場所，但運動員仍未獲准作賽。對於隊友繼續只能以兼職身分征戰客場，杜蘭特不禁批評紐約市的防疫政策，並呼籲市長盡快找到解決辦法，「這些政策根本沒有任何意義，很多人沒有接種疫苗就進入場館。艾榮可以觀賽，但不能落場，我完全不懂，我們都很困惑，現在世界上所有人應該都很困惑」。

不過。阿當斯似乎短期內未有打算放寬相關防疫政策，他被問「到底艾榮能否在這座城市打球」時，只回應道：「艾榮明日就可以落場比賽，前題是他要先接種疫苗。」

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