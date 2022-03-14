NBA｜艾榮只准入場做觀眾　杜蘭特批防疫政策毫無意義 (21:37)

布魯克林籃網今日（14日）在NBA常規賽主場迎戰紐約人，尚未接種疫苗的球星艾榮今季首度獲准入場，但仍無法以球員身分上陣。隊友杜蘭特終在這場打吡戰攻入53分領軍取勝，賽後隔空向紐約市長阿當斯表達不滿，認為相關防疫政策實在無理。
籃網在這場打吡戰憑杜蘭特轟入本季新高的53分，以110：107險勝紐約人，取得三連勝，在東岸排第8位。紐約市日前放寬疫苗措施，未接種者可以進入部分受限場所，但運動員仍未獲准作賽。對於隊友繼續只能以兼職身分征戰客場，杜蘭特不禁批評紐約市的防疫政策，並呼籲市長盡快找到解決辦法，「這些政策根本沒有任何意義，很多人沒有接種疫苗就進入場館。艾榮可以觀賽，但不能落場，我完全不懂，我們都很困惑，現在世界上所有人應該都很困惑」。
不過。阿當斯似乎短期內未有打算放寬相關防疫政策，他被問「到底艾榮能否在這座城市打球」時，只回應道：「艾榮明日就可以落場比賽，前題是他要先接種疫苗。」
其他報道：風帆｜19歲歐令揚越級挑戰iQFOiL歐洲賽分站 摘1金1銅寫港隊歷史
其他報道：英超｜杜曹表忠留效 願自駕七人車載球員出征 車迷富豪提出資助愛隊
其他報道：NFL｜布拉迪退役40天宣布復出 期待第23季續追夢 卡尼保特群星力撐