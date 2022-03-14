轉會｜巴塞財政未穩　會長暗示放棄收購夏蘭特 (18:44)

夏蘭特於1月下旬觸傷肌肉，養傷逾一個半月後，此役在63分鐘後備上陣復出，助多蒙特取得近3仗首勝，賽後25戰得53分續排次席，落後一哥拜仁慕尼黑7分。夏蘭特日前據報今夏有望以7500萬歐元（約6.4億港元）轉會曼城後，傳言亦有意羅致他的巴塞隆拿，已轉而斟介拜仁箭頭羅拔利雲度夫斯基。拿樸達回應夏蘭特來投的機會道：「巴塞一直為重建球隊而努力，渴望簽入優質球員，但有些事情是困難的。我們在改善現狀之餘，也須令球會財政情况復蘇，不能做一些冒險的交易。我們必須保護自己。」

巴塞或已放棄買入夏蘭特，新兵前鋒費倫托利斯與奧巴美揚，今晨在主場迎戰奧沙辛拿一役，便證明能夠支撐球隊。費奧倫斯先梅開二度，奧巴美揚及中場列基佩治其後各建一功，主場以4：0大勝奧沙辛拿。「奧巴」至今聯賽上陣首6仗入5球，是繼2009年的伊巴謙莫域後首人，教練沙維賽後稱讚奧巴道：「他是天上掉下來的禮物。這不單是入球，還關乎他的訓練和專業精神，他是所有隊友的模範。」

沙維又稱讚費倫托利斯，認為他近兩場聯賽入3球，證明已重拾射門鞋 ，「他已在華倫西亞、曼城和西班牙隊展示入球能力，這只是時間問題，我為他的表現感雀躍。」巴塞賽後27戰得51分續排第3，分別落後榜首皇家馬德里及次席西維爾12分和5分。

意甲方面，衛冕之師國際米蘭今晨藉阿歷斯山齊士補時建功，作客逼和拖連奴1：1，賽後28戰得59分跌落第3，分別少一哥AC米蘭及次席拿玻里4分和1分。

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