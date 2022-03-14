NFL｜布拉迪退役40天宣布復出　期待第23季續追夢　卡尼保特群星力撐 (14:50)

美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady），上月1日宣布以44歲之齡告別22年職業生涯，但相隔僅40天，他今晨（14日）在社交網宣布復出再追未完使命。他將續效力坦帕灣海盜，復出宣言獲保特、哈利卡尼等群星支持。
布拉迪前天於奧脫福球場觀戰，賽後與為曼聯連中三元的基斯坦奴朗拿度（C朗）合照，兩個兒子其後又與熱刺球星哈利卡尼「集郵」成功。布拉迪今晨於社交網公布將在新季NFL復出，並在社交網寫道：「過去兩個月，我發現自己的位置應是球場而非觀眾席，退役時間會來臨，但不是現在。我愛我的隊友，還有支持我的家人，沒有他們，這些都不可能。我會回來坦帕灣準備個人第23季，因為我們還有未達成的夢。」
布拉迪今年初傳出退役，一度為此澄清，但最終在上月初宣布結束職業生涯，當時卡尼亦有留言祝福。這名球星宣布復出後，獲各界名人留言支持，包括卡尼、「牙買加飛人」保特、馬德里體育會射手基沙文、利物浦中堅華基爾雲迪積克等。布拉迪曾七奪超級碗冠軍，亦曾五度當選MVP，打破多項NFL紀錄，被譽為最偉大的NFL傳奇。他在前季助海盜奪冠，但上季提早出局。
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