NFL｜布拉迪退役40天宣布復出　期待第23季續追夢　卡尼保特群星力撐 (14:50)

布拉迪前天於奧脫福球場觀戰，賽後與為曼聯連中三元的基斯坦奴朗拿度（C朗）合照，兩個兒子其後又與熱刺球星哈利卡尼「集郵」成功。布拉迪今晨於社交網公布將在新季NFL復出，並在社交網寫道：「過去兩個月，我發現自己的位置應是球場而非觀眾席，退役時間會來臨，但不是現在。我愛我的隊友，還有支持我的家人，沒有他們，這些都不可能。我會回來坦帕灣準備個人第23季，因為我們還有未達成的夢。」

布拉迪今年初傳出退役，一度為此澄清，但最終在上月初宣布結束職業生涯，當時卡尼亦有留言祝福。這名球星宣布復出後，獲各界名人留言支持，包括卡尼、「牙買加飛人」保特、馬德里體育會射手基沙文、利物浦中堅華基爾雲迪積克等。布拉迪曾七奪超級碗冠軍，亦曾五度當選MVP，打破多項NFL紀錄，被譽為最偉大的NFL傳奇。他在前季助海盜奪冠，但上季提早出局。

其他報道：俄烏局勢｜俄羅斯周五起辦賽予冬殘奧被禁選手 冠軍獎金33萬

其他報道：車路士絕殺紐卡素 作客預算減或需搭廉航