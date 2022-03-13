北京冬殘奧｜烏克蘭隊閉幕日添金　獎牌榜居次隊史最佳　代表團稱戰火燃鬥志 (21:39)

烏克蘭隊今日於壓軸一日賽事中，在越野滑雪4x2.5公里公開接力賽增添金牌，本屆總獎牌數為28面，全數來自越野滑雪及冬季兩項。烏克蘭上月24日遭俄羅斯舉兵入侵，該國殘奧會主席沙斯奇域（Valeriy Sushkevych）開幕前透露大隊為逃避戰火，耗時4日4夜才抵達北京參賽。他昨日接受路透社訪問稱，家鄉戰亂激起運動員戰意，造就前所未有的佳績，「我們從未取得如此好成績，這些運動員1月在世界賽都未能拿下獎牌，可見戰爭中爭勝成為他們強大的動力」。

烏克蘭飽受戰火摧殘逾兩周，該國運動員安危持續受到關注。IOC昨（12日）宣布將向烏克蘭奧委會撥款20萬美元，提供交通、物流及住宿等支援，協助當地運動員、教練及家屬從危險地區撤離至安全地方。IOC又為烏克蘭隊備戰國際大賽提供經濟支援，料正備戰體操世界盃及歐洲賽的韻律體操隊將率先受惠。

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