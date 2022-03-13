德甲｜羅拔仔平單季作客入球紀錄　拜仁未能反勝持續不穩 (20:03)

賀芬咸賽前在德甲連贏4場，走勢不錯，此役更憑中場巴姆加特拿在32分鐘率先破門領前，羅拔利雲度夫斯基則在完半場前扳平，但只能助拜仁慕尼黑拾1分而回。拜仁此仗有德國隊中場穆斯亞拿以19歲零14天之齡，成為隊史於德甲上陣50次最年輕球員。

拜仁歇冬前各項賽事錄得七連捷，踏入今年持續不穩，成績是11戰6勝3和2負，當中近6仗3勝3和幾乎梅花間竹地出現，此役戰果與上場歐聯以7：1大破薩爾斯堡猶如反高潮。拜仁賽後26戰得60分續領群雄，較少踢兩場的次席球隊多蒙特多10分。「蜜蜂兵」 將於香港時間周一凌晨主場迎戰比勒費爾德。

另外，盛傳多蒙特前鋒艾寧夏蘭特今夏轉會曼城，令傳言曾斟介他的巴塞隆拿轉而向羅拔仔打主意。33歲的羅拔仔明夏約滿拜仁，但會方仍未與他開始商談續約。

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