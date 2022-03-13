網球｜大坂直美遭辱罵淚灑球場　情緒健康再受關注 (18:43)

大坂直美上周五於女單首圈淘汰史堤芬絲，今早於女單64強遇上以中立身分參賽的俄籍球手古達美杜娃，首局即被破發，此時觀眾席有球迷大叫「Naomi，你令人討厭」。大坂直美走向裁判席要求行動，但對方回應無法找出該名球迷，比賽因而繼續。這名日籍球星其後再失一局，休息時坐着流淚，裁判再向她稱若再現辱罵聲，會嘗試找出鬧事者。大坂直美終在首盤吞蛋，次盤重新集中仍以4：6敗陣，無緣32強。

24歲的大坂直美曾四奪大滿貫，年少成名後情緒健康一直備受關注。她去年於法國公開賽拒絕出席賽後記者會，翌日宣布因心理健康問題而退賽。這次再於場上落淚，她賽後透露是因一段短片，「老實說，我早被這樣騷擾過，這本身影響不了我，但我當時想起看過威廉絲姊妹的短片，她們多年前正是在此地被種族歧視。我很想忍着不哭，但片段畫面縈繞腦海」。

大坂直美所說的短片，是維納絲威廉絲在2001年出戰同一比賽，表示與父親被路過的球迷種族歧視，甚至稱「印第安韋爾斯賽對美國是一種恥辱」，兩姊妹其後杯葛此賽事多年。

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