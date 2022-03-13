英超｜車路士再失球衣贊助　被指作客改乘廉航惹球員擔憂 (17:26)

英國政府日前批准許可證修正案，容許車路士主場比賽總開支增至90萬鎊（約919萬港元），惟作客開支維持每場2萬鎊。英國《鏡報》稱，批出的費用遠遠不足以讓這支應屆歐聯冠軍球隊應付過往的作客開支，並稱有球員已獲告知日後作客不會再乘搭私人包機，亦無法入住五星級酒店。「藍戰士」於本港時間周四（17日）凌晨於歐聯16強次回合作客法甲球隊里爾，為該隊受制裁波及後的首次出征。

此外，繼續有贊助商宣布與車路士暫停合作關係。韓國現代汽車在聲明寫道：「因應目前情况，我們決定暫停與車路士的宣傳及傳訊活動，直至另行通知。」現代汽車自2018年起為車路士的球衣手袖贊助，意味該隊繼電訊商「3」後，再失去另一球衣贊助。

車路士受制裁影響未能易手，但仍有潛在商家和財團盛傳有意加入收購戰。英國地產商人高特斯坦（Jonathan Goldstein），據報成為瑞士富豪域斯（Hansjorg Wyss）與美籍商人保亞利（Todd Boehly）的合伙財團第3名成員。高特斯坦為「藍戰士」同市勁敵熱刺的球迷，2014年曾為愛隊興建新球場提供經濟支援。

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