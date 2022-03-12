英超｜港球衣店受制裁牽連　遭車路士官方商店取消大量貨單 (22:15)

旺角樓上波衫舖老闆阿樂表示，車路士上月中贏得世冠盃後，本地多間波衫舖都有向車路士官方商店訂貨，包括主場球衣連世冠盃冠軍章版本，但英國政府公布制裁後，這件於球會網站及史丹福橋球場商店限定發售的球衣被「cut單」，「除咗已寄出的沒受影響，其餘貨單都被取消同退款，佔預訂約四分三貨量，早已預訂的下季車路士球衣前景亦唔明朗」。

阿樂也稱，料不到車路士歐洲賽字款貨量亦受制裁影響，「代理商反映英國製的車路士歐洲賽印字會暫停供應，因擔心球會受制裁影響無法『找數』，已預訂亦未知能否出貨」。香港現時如常售賣車路士球衣，但阿樂稱近日「車迷」甚至「非車迷」和海外客將餘下不多的現貨都搶購一空。

車路士球衣胸口贊助的港資電訊商「3」宣布暫停為期3年贊助費，令「藍戰士」球衣今季餘下賽事或沒有「3」字，而球衣商Nike及另一贊助商Trivago均維持合作。阿樂稱受此事影響，多了球迷購買印有Trivago的車路士訓練衫以示支持。

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