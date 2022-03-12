金球獎｜美斯獲獎爭議促成4項改革　提高評審門檻　港足將帥勢難投票 (19:30)

《法國足球》雜誌於1956年創辦金球獎，成為其中一個歷史最悠久且被公認為足球個人最高榮譽的獎項，但阿根廷隊球星美斯去年底在爭議聲中七奪金球獎，而非大熱門羅拔利雲度夫斯基；利物浦球星穆罕默德沙拿早前亦承認，對只排第7名感意外。

《法國足球》宣布，新一屆金球獎將會有4項改革，評選周期將由年度改為按歐洲主要聯賽的跨年球季，即8月至翌年7月；2022年金球獎將於10月頒發，今年底舉行的卡塔爾世界盃成績將納入2022/23年球季。

此外，以往由《法國足球》和《隊報》記者提名初選名單，今屆新增金球獎大使兼車路士名宿杜奧巴，聯同預測上屆獎項最接近的多名評審團成員一同選出名單，同時將170名全球國家及地區的代表隊教練、隊長及傳媒組成的評審團，精選至只有男足世界排名頭100名、女足前50名的代表隊才有資格派出代表投票。如此一來，港足隊長及主教練在新制度下勢無法參與投票。

最後，《法國足球》強調金球獎為球員個人獎項，評選準則將更注重球員個人表現、形象及公平競技意識，其次才考慮球員效力的球隊該季成績及錦標數目。

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