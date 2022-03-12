NBA｜普波域治膺聯盟最多勝場教練　領軍1336勝歸功歷來團隊 (18:15)

馬刺今仗有6將得分上雙，在主場以104：102擊敗爵士，以1場勝差落後西岸第10的新奧爾良塘鵝，續追季後賽附加賽席位。主帥普波域治取得執教生涯第1336場勝利，超越1335場的另一名帥尼爾遜，成為聯盟史上最多勝場教練。普帥於1992至94年擔任尼爾遜副手，出任金州勇士助教，1996年成為NBA主帥，帶領馬刺至今將近26年，率軍五奪總冠軍，個人亦3次獲膺年度最佳教練。

對於寫下里程碑，普波域治表示：「這成就不屬於我個人，當中有很多人的付出，因籃球是團隊運動。我總囑咐球員要團結，這也是我人生際遇的寫照，我很榮幸身邊有很多人幫助我。我們所有人都一同享有這紀錄，這屬於我們每個人，也屬於聖安東尼奧這座城市。」尼爾遜亦特別錄製影片道賀：「我以你為傲，一直期待這一天的到來，你是我人生中最好的朋友之一，祝願你在接下來執教生涯一切順利。」今季首次入選明星賽的馬刺控衛迪桑堤梅利，賽後代表全隊將是役比賽籃球贈予普帥，並笑言「教練不喜歡別人稱讚他，他每天專注的只有爭勝，從不把個人成就掛在嘴邊」。

另外，37歲洛杉磯湖人球星勒邦占士，繼周日鬥勇士時拿下56分後，今於常規賽再轟下50分，率軍主場以122：109力克華盛頓巫師，成為史上首名年過35在單季取至少兩次「50+」的球員。

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