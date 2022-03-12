俄烏局勢｜杜曹撐車路士心口贊助改和平標誌　英政府與銀行研重啟賣盤 (14:38)

英國廣播公司等傳媒報道，巴克萊銀行為免抵觸制裁令，暫停車路士球會戶口及信用卡，意味球隊出征時乘隊巴，亦無法支付燃油費。不過，美媒The Athletic報道，車路士賣盤程序將會重啟，料在4周至6周內完成交易。該報道表示，因應艾巴莫域被制裁前，委託美國銀行Raine處理賣盤一事，並承諾將收益捐助戰爭中的烏克蘭受害人，該銀行已與英政府接洽，希望申請另一牌照尋求買家。

制裁令實施前，車路士據報獲土耳其、美國、英國等富豪或財團報價，但有買家表示出價未達艾巴莫域提出的30億鎊。根據英政府現時向車路士發出的特別牌照，球會不能再出售門票，出征支出亦受限制。而電訊商「3」前晚落實暫停與車路士的贊助合約，訓練球衣贊助商Trivago則表示不會跟隨，亦表明支持球會度過難關。車路士領隊杜曹被問及贊助商事宜，表示願意看到戰衣心口贊助換成和平標誌。

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