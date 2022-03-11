亞冠｜傑志抵泰首操　陳肇鈞為重返球場感興奮：做回球員應做的事 (21:43)

傑志今次到泰國位於鄰近春武里府一帶的足球訓練中心集訓，中心配備訓練及酒店住宿設施，包括真草足球場、泳池及健身室等，以備戰下月16日至5月1日於泰國舉行的亞冠盃J組分組賽。傑志補充，球隊在當地會定期安排職球員檢測及分批用膳。

相隔兩個月終重返球場操練，陳肇鈞稱十分興奮，大讚天氣及球場草地質素完美，「現在泰國有涼風，未到最熱月份，草地質素完美，天氣和環境都很適合操練。能再次在球場練波真的好開心，始終足球員唔掂波真的差好遠，如今像為足球生涯重燃希望。尤其在香港球季腰斬，很多港超球隊提早收咧下，我們算是很幸運一群，似做返個正常人，做回職業球員應做的事」。他承認久疏戰陣令狀態下滑了一些，「希望一步一步來，提升體能後，就可回復應有強度操練」。

傑志同日公布出戰亞冠盃的28人大軍名單，今屆不設註冊外援上限下（上陣維持「3+1」，最多3名外援及一名亞援），「藍鳥」7名外援均有隨隊，包括「黑山伊巴」丹恩奴域、新加盟的土庫曼國腳明加索夫、前西甲中場巴爾拿、基爾頓、加維蘭、查理史葛及朴俊炯。3名早前完成入籍的謝家強、蘇沙及杜馬思亦在之列。主教練朱志光表示，不設外援註冊限額下，球隊可因應賽事需主守還是搶攻時，有更多空間排陣及調動。

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