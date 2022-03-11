NBA｜夏登倒戈啞火　76人主場慘負籃網　賓西蒙斯首返費城遭狂噓 (19:29)

澳洲籍球星賓西蒙斯上季在76人於季後賽東岸次圈止步後，其外投能力被指是球隊出局的主因之一。去夏會方曾要求對方就此加操，意外地被西蒙斯拒絕，此後更公開要求離隊，拒再為76人披甲，終令他今季從未正式上陣。而其離隊風波終在上月隨着與籃網的交易而結束，但由於狀態不足，據報籃網計劃下周才讓其正式亮相，目前先與新隊友在操練中磨合。

這名25歲後衛今首返費城被當地球迷全程狙擊，不論是籃網下榻的酒店、籃網隊巴抵達76人主場，以至籃網賽前於場館內練習，均有球迷舉起標語諷刺西蒙斯，不少球迷更高聲狂噓「柴台」。

不過，籃網在西蒙斯缺陣下，是役仍憑杜蘭特、艾榮及薛夫居里合轟71分，領銜作客以129：100大勝，反觀首倒戈的76人球星夏登全場17投3中僅得11分。

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