艾巴莫域被英國政府制裁，車路士勢遭連累，首個打擊是球衣胸口贊助的港資電訊商「3」已暫停為期3年、每年4000萬鎊（約4.1億港元）的贊助費，接着更傳出球衣贊助商Nike考慮結束合約中的餘下贊助。Nike與車仔在2016年達成15年總值9億鎊的合作協議，若Nike此際落實割席，車仔便會損失5.4億鎊。此外，據報其他贊助商如Hyundai、Parimatch、Zapp和Hublot等，也已考慮退出合作。

車仔今晨仍穿上電訊商「3」贊助的球衣比賽，藉查洛巴、美臣蒙特和夏維斯先後建功，以3：1勝在69分鐘破蛋的諾域治，賽後以27戰得56續守在第3。可是，據英國《太陽報》報道，車路士仍獲特許經營牌照，惟若至限期5月31日前，若仍未找到新買家，球會便會進入託管程序，勢在英超被扣分，很有機會無緣下季歐戰。

車仔領隊杜曹表示，有關車路士的事態發展會是每天都在變化，他可以做的是聚焦每場比賽，而且為能執教這支強隊而高興，「只要球衣充足，又有隊巴載球員去比賽，我們都會奮戰下去」。

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