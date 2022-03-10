港超｜傑志啟程赴泰備戰　朱志光預告一日兩操　丹恩奴域盼盡快提升狀態 (21:12)

傑志將分兩批到曼谷，首批有31名職球員，包括新加盟的土庫曼國腳明加索夫，今晚9時登機前往曼谷，預計即晚抵埗。據悉陳晉一、潘沛軒、鄭展龍、唐建文及郭劍橋等球員，因身體不適暫未隨隊，待下周才再出發歸隊。

朱志光將連續兩屆領軍出戰亞冠，他透露球隊將進駐的足球訓練中心位於曼谷周邊城市，傑志多年前季前集訓曾經使用同一場地，故跟對方已很熟悉。他稱球隊到酒店休息後，明午先做簡單伸展運動輕舒腳頭，傍晚展開在當地第一課操練，首兩周會早晚兩課操練，「超過50日無比賽，錢就有得儲，但球員體能需要用訓練提升，首兩周會早晚練兩課去恢復比賽狀態。我亦向球員說，勿因為香港封場而放鬆，像旅行心態離港，當地都有疫情，所以要小心避免賽前染疫，打亂球隊部署」。

朱sir透露，球員在泰國約10天，適應較熱天氣及提升狀態後，便會安排約戰4至5場友賽，預計或與3隊泰超球隊「拍跳」，而在亞冠G組的菲律賓冠軍聯城亦有意相約友賽。球星丹恩奴域表示，最近每個人在香港都度過艱難時刻，對球員影響甚大，故很高興最終可離港備戰，期望在未來4至5周集訓盡快重拾佳態。

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