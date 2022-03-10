NBA｜太陽撲「火」成首支出線季後賽球隊　林書豪落選CBA明星賽 (22:02)

太陽上屆相隔11年首返季後賽，即以「黑馬」姿態一路殺入總決賽，終不敵密爾沃基公鹿成為總亞軍。今季球隊延續強勢，自1月初起長踞西岸榜首，今面對東岸一哥熱火上演榜首大戰，雖續有「CP3」基斯保羅因傷避戰，但日前因觸發聯盟防疫協議的布克卡今趕及復出，攻入全場最高23分，率軍作客以111：90大勝而回，在西岸以53勝13負續居首之餘，亦成為今屆首支篤定出線季後賽的球隊。布克卡表示：「1月初我們曾大敗予對方，因此這場勝利格外重要，證明了球隊面對強敵的實力。晉級季後賽固然值得慶賀，但我不希望就此滿足，期望球隊能走到最後。」

另外，洛杉磯湖人雖有「大帝」勒邦占士復出兼拿下「三雙」，但仍作客戰至加時以130：139不敵榜尾的侯斯頓火箭，近11戰9負，續排西岸第9位，被同日贏波的西岸第6位球隊丹佛金塊拉開11.5場勝差，直接出線季後賽希望渺茫。

中國籃壇方面，將於本月底舉行的CBA明星賽公布南、北區陣容，今屆聯盟意外地未選入任何外籍球員，包括今季被指表現下滑、效力北京首鋼的33歲美籍華裔球星林書豪。

其他報道：歐聯16強｜PSG班主輸波大鬧球證室 普捷天奴恐因出局季尾下台

其他報道：俄烏局勢｜艾巴莫域遭英政府制裁凍結資產 車路士獲特准續戰