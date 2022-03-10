歐聯16強｜PSG班主輸波大鬧球證室　普捷天奴恐因出局季尾下台 (19:06)

法國《巴黎人報》報道，今季屢傳帥位不穩的普捷天奴，勢因PSG近6季三度在歐聯淘汰賽階段出局，與李安納度一起「冇得留低」。此役令普帥耿耿於懷的是，他認為皇馬前鋒賓施馬射入扳平一球前，曾侵犯PSG門將基安盧基當拿隆馬，但視像裁判（VAR）並沒介入糾正。普帥說：「我能怎樣解釋？我想最大的錯誤是VAR在那個失球的角色。我們感到不公平後便緊張起來，最後再失兩球。」

PSG會長艾基拉菲更為被球隊出局而怒不可遏，他賽後與一些人衝進球證室及做出激動的行為，據球證的報告指出：「當我們要求他們離開時，他（PSG會長）破壞了助理裁判的設備。」西班牙《馬卡報》報導，艾基拉菲的行為已被拍攝下來，將會傳送予歐洲足協，很可能成為未來處分的罪證。

此外，英國傳媒指出，普帥若最終離開PSG，等於加快他入主曼聯的速度，曾效力皇馬的名宿奧雲亦持相同觀點，他甚至認為PSG輸在球員意志脆弱，「他們每季都由不同的教練領軍，很難說主帥質素欠佳導致出局」。曼聯名宿里奧費迪南認同道：「矛頭不應指向普捷天奴，PSG是一支功能失調的球隊，我認為這很好地總結了他們結局，而教練的重責是為球員創造不會恐慌的文化。」

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