歐聯16強｜史葛卡臣近17年來首返歐聯　為曼城保不失　哥迪奧拿平紀錄放眼英超 (16:35)

英籍門將卡臣於2005年歐聯8強為利物浦上陣對祖雲達斯，完成個人在歐聯首戰後，相隔接近17年，於今仗72分鐘為曼城後備入替把關，亦是他今季首為「藍月」上陣，最終他救出對手一球單刀，力保不失。

曼城歷來第6次晉身歐聯8強，今仗除了是隊長費蘭甸奴第100場歐聯比賽，亦先後派出3名小將，包括19歲的伊根萊利及占士麥卡迪。士砵亭則在完場前派出小將洛迪高列比路，以16歲零315天打破歐聯淘汰賽階段最年輕上陣紀錄。

「藍月」領隊哥迪奧拿與皇家馬德里主帥安察洛堤，齊齊第12次領軍打入歐聯8強，追平曼聯名帥費格遜的紀錄，他賽後大讚卡臣是「球隊重要一員」，但對於歐聯爭標前景僅稱：「我們再次成為歐洲最好的8支球隊之一，我會好好享受這一刻，但緊接球隊要專注回英超賽事，再待下周歐聯抽籤結果。」曼城下仗為下周二英超作客水晶宮。

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