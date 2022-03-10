歐聯16強｜34歲賓施馬破最年長戴帽紀錄　剖白為皇馬逆轉PSG靠不放棄 (14:39)

PSG首回合主場憑麥巴比建功小勝1：0，這名法國隊前鋒今晨作客班拿貝球場，先有一次入球被判越位在先食詐糊，但隨即於39分鐘力壓阿拉巴起腳破網，助客軍總比數領先2：0。他下半場再有一次越位入球無效，後防亦連番失誤，讓賓施馬於61分鐘入球追近。賓施馬在15分鐘後省中馬昆奴斯，仍射入反超前一球，兩回合追成2：2，再在兩分鐘後因馬昆奴斯解圍變「助攻」，一射破網在17分鐘內完成帽子戲法，並助皇馬次回合贏3：1，總比數以3：2反勝晉級8強。

賓施馬打破基奧特紀錄，成為歐聯最年長戴帽球員，皇馬生涯入球達309個，亦成為隊史第三多，並以法國隊球員身分累計411個入球，睇齊前輩亨利。被問及這是否個人歷來最佳一仗，他笑說只是打入8強，期望佳績陸續有來，又將大逆轉歸功隊友，「我們上半場失守，但對大家充滿信心，亦不會輕易在歐聯放棄，因為我們是一間偉大的球會。」

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