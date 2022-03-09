歐聯16強｜高普不滿紅軍屢誤戎機　沙拿認過份自信　爭四冠路汲取教訓 (16:56)

曾效力曼聯和阿仙奴的阿歷斯山齊士是今仗焦點，他先於61分鐘，助攻國際米蘭前線拍檔拿路馬天尼斯射入全場唯一入球，卻在兩分鐘後粗野攔截利物浦中場法賓奴，「兩黃變一紅」引起爭議。

多打一人的紅軍仍忘帶射門鞋，加上後衛祖爾麥迪比上半場勁頂中楣，穆罕默德沙拿下半場兩度施射中柱，終以0：1敗陣，被國米打破今季主場不敗之身外，也是繼去年3月7日在英超負富咸後，相隔366天再度在主場見負。紅軍仍憑首回合勝出2：0，以總比數2：1打入8強。

高普認為此役輸在麾下把握入球能力差，他說：「我們竟然錯失那些入球機會，真是太可笑了，我們應可勝出的。不過，我唯一高興的是球隊過關。這是兩回合的比賽，我們值得晉級。」高普又抨擊「山神」的粗野行為，「若你以一個危險動作去贏得搶截，那便不算是勝利者。老實說，他侵犯法賓奴的過程實在很差。他早在上半場踢中堤亞高艾簡達拿，沒有被逐已屬走運」。

沙拿說：「我為兩次射門中柱失望，但或者下仗我會入3球！我不介意入球與否，最重要是利物浦能獲勝及晉級。我們仍記着首回合曾凱旋，或者今仗我們過份自信，否則應加強向對手施壓，我們須從中領取教訓，繼續努力。」他又慶幸此仗不是英超，「我們都想奪得英超和歐聯冠軍，拭目以待吧」。這支英超次席球隊早前已在英格蘭聯賽盃封王，並已躋身足總盃8強，有機會榮膺「四冠王」。

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