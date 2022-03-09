港超｜傑志保送陳晉一等3小將外流　赴西班牙學法兼尋落班機會 (15:00)

傑志公布2022/23年下季起，參與西班牙籍前帥甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，計劃每年全球招募約30名精英青年球員到西班牙安普斯特市的伊比利高水平體育中心接受特訓，參與所屬球會操練、提供語文課及足球概念課等。傑志每年將選派若干青年球員參與，目標助他們成到外借西班牙球會落班。

首批獲選球員為19歲的陳晉一和陳傲軒，以及18歲的曾以行，他們明日均會隨隊到泰國集訓，5月初完成亞冠盃後會直接赴西班牙半個月，隨當地不同球隊訓練及適應生活，5月中回港，8月再出發到西班牙正式展開為期一年外流之旅。

大港腳陳晉一兩年前獲傑志安排到克羅地亞試腳，他稱最終因疫情未能成行，故對今次再有機會可踏足歐洲感到期待。曾以行及陳傲軒今季均曾在菁英盃上陣。傑志會長伍健稱有信心3名小將能吸引當地球會垂青，又稱與甘巴爾這個合作計劃將會逐步制度化，成為傑志青訓規劃重要一環，「疫情下傑志與香港足球都不會停步，反而可能是培訓新力軍的好時機」。

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