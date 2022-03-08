中超｜內媒：深圳隊欠薪5個月　戴偉浚申請仲裁回復自由身 (21:24)

報道引述深圳隊隨隊記者消息，表示深圳隊在下周二（15日）將累計欠薪5個月，外借的球員更是自去年8月已欠薪，雖然球員仍未就此公開發聲，但報道稱已有球員罷操，戴偉浚更已委託律師發信給球會，向中國足協申請仲裁，報道稱其年薪達130萬人民幣。另有內媒此前報道，有中超球會希望與深圳隊仍有約在身的戴偉浚，透過仲裁回復自由身，從而羅致加盟。22歲的戴偉浚已入選中國隊最新一期39人集訓名單，備戰月底最後兩場世界盃外圍賽。

另外，內媒報道廣州城（前稱廣州富力）將更改股權，由國企廣州汽車將注資成為大股東，入主營運球隊11年的富力集團將撤出，但仍需承擔今年1月前的職球員欠薪，據報富力會繼續投資球隊青訓。

受近年疫情及房地產業務受挫影響，富力前年先解散曾組軍征戰港超4季的富力R&F，但近年仍屢次傳出欠薪。至於效力該隊的港腳陳俊樂，據報留隊機會仍大。

其他報道：NBA｜卡爾不滿賽程密收起主力 勇士五連敗 小球迷未見咖哩仔場上痛哭

其他報道：俄烏局勢｜FIFA准兩國外援暫時解約轉會 FIFPro籲為烏國球壇組基金會

其他報道：英超｜卡尼超越亨利登歷史射手榜第6 舒寧咸促後輩離隊尋挑戰

其他報道：俄烏局勢｜羅拔利雲度夫斯基與華為終止合作 傳因中俄關係 經理人拒回應