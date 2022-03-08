歐聯16強｜麥巴比被伊祖沙古爾踩傷無大礙　不滿隊友遭聲討開腔護航 (19:16)

法國傳媒《RMC 體育》報道，麥巴比在操練中誤被隊友伊祖沙古爾踩傷左腳腳背，因而提早離開訓練場，一度傳出他或因傷無緣對皇馬。伊祖沙古爾及妻子的社交網，隨即被PSG球迷留言聲討，部分更含有種族歧視內容。不過，麥巴比盡顯大將之風，隨即在社交網發布限時動態，顯示他與古爾一同慶祝入球的相片，並寫上：「永遠齊心協力，這就是巴黎。」PSG在首回合主場憑麥巴比個人能力建功，以1：0絕殺皇馬領先。

PSG今午公布作客出征西班牙的24人大軍名單中，麥巴比仍在陣中，亦有他登機的相片，預計可跟美斯及尼馬組成三叉戟攻堅。著名骨科醫生Ripoll接受西班牙傳媒訪問時表示，據他了解麥巴比的傷勢並不嚴重，料可以上陣，唯一要擔心是有否十足狀態踢足全場。

此外，皇馬前隊長沙治奧拉莫斯未能趕及傷癒，無緣隨隊重返班拿貝球場倒戈，亦是繼首回合後兩鬥皇馬皆因傷缺陣，中場安達靴里拉亦因傷未有隨隊。

其他報道：俄烏局勢｜FIFA准兩國外援暫時解約轉會 FIFPro籲為烏國球壇組基金會

其他報道：英超｜卡尼超越亨利登歷史射手榜第6 舒寧咸促後輩離隊尋挑戰

其他報道：俄烏局勢｜羅拔利雲度夫斯基與華為終止合作 傳因中俄關係 經理人拒回應