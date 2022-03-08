俄烏局勢｜FIFA准兩國外援暫時解約轉會　FIFPro籲為烏國球壇組基金會 (18:05)

FIFA聲明表示，由於俄烏局勢仍未明朗，與歐洲足協（UEFA）協商後，在轉會條例臨時修改特例，效力烏克蘭球會的外籍球員及教練，其合約可自動終止至今年6月30日完季；至於俄羅斯球會若在本周四（10日）前未能與勞方達成協議，外援及教練有權單方面解約，直至俄羅斯聯賽今季結束（6月30日）。換言之，兩國相關外援及教練在未來3個多月，可以自由身加盟其他國家聯賽球隊做「臨時工」，但每間球會規定只可簽兩名上述球員，球員註冊需在4月7日前完成。

俄超球隊卡斯洛達上周已宣布，教練及外援可終止合約及離開俄羅斯，今年1月接手的英超諾域治前帥法基，在沒有執教過一場比賽下便辭職。國際職業足球員協會（FIFPro）發聲明，表示FIFA有關安排並不足夠，認為應同時成立基金會援助烏克蘭籍球員及教練。

另外，巴黎奧運組委主席埃斯坦古表示，支持國際奧委會禁止俄羅斯及白俄羅斯參加國際比賽的決定，但對於會否在2024年巴黎奧運和殘奧會實施同樣措施，則稱言之尚早。而國際手球聯會發聲明，禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加手球及沙灘排球賽事。

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