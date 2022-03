NBA｜卡爾不滿賽程密收起主力　勇士五連敗　小球迷未見咖哩仔場上痛哭 (20:28)

今仗原於去年除夕夜舉行,但因金塊爆疫而改期,令勇士需要連續4場作客。主帥卡爾賽前已表示不滿安排,對美國全國廣播公司(NBC)說:「聯盟這樣安排,我們需要不斷往返,不想增加球員受傷風險。」他讓咖哩仔及基利湯臣休戰,最終以7分之差不敵主隊金塊,吞下五連敗,對手則錄得三連勝,約基治取得32分、15個籃板球13次助攻的三雙成為功臣。

今仗場上發生小插曲,有小球迷原本希望親睹咖哩仔風姿,甚至希望送贈親手畫的打氣紙牌,最終希望落空,在球場中央激動痛哭。勇士暫排西岸第3位,今早回歸主場迎戰洛杉磯快艇。而有背傷在身的祖利蒙特格連在社交網表示,目標在下周二復出迎戰華盛頓巫師。

This young fan was upset Steph isn't playing tonight 💔 pic.twitter.com/ErINaQ2DcL— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 8, 2022