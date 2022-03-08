NBA｜卡爾不滿賽程密收起主力　勇士五連敗　小球迷未見咖哩仔場上痛哭 (20:28)

今仗原於去年除夕夜舉行，但因金塊爆疫而改期，令勇士需要連續4場作客。主帥卡爾賽前已表示不滿安排，對美國全國廣播公司（NBC）說：「聯盟這樣安排，我們需要不斷往返，不想增加球員受傷風險。」他讓咖哩仔及基利湯臣休戰，最終以7分之差不敵主隊金塊，吞下五連敗，對手則錄得三連勝，約基治取得32分、15個籃板球13次助攻的三雙成為功臣。

今仗場上發生小插曲，有小球迷原本希望親睹咖哩仔風姿，甚至希望送贈親手畫的打氣紙牌，最終希望落空，在球場中央激動痛哭。勇士暫排西岸第3位，今早回歸主場迎戰洛杉磯快艇。而有背傷在身的祖利蒙特格連在社交網表示，目標在下周二復出迎戰華盛頓巫師。

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