英超｜卡尼超越亨利登歷史射手榜第6　舒寧咸促後輩離隊尋挑戰 (16:47)

熱刺開賽14分鐘，憑敵軍米高堅尼的烏龍球先開紀錄，並在3分鐘後由孫興慜建功鞏固優勢。哈利卡尼於37分鐘接應馬特杜靴迪直線傳送，單刀射破「拖肥」大門，助球隊半場3球領先。下半場後備入替的利古朗上陣不足一分鐘即取得進帳，加上卡尼於55分鐘再次接應杜靴迪助攻，左腳窩利破網。熱刺連續兩場聯賽大勝，繼續位居第7。

哈利卡尼於英超入球數超越亨利後，躋身總射手榜第6位，僅以1球落後第5的林柏特。雖與其英軍前輩舒利亞的260球紀錄還有84球距離，他自信尚有足夠時間超越對方，「我感覺還有很多年讓我達成目標，希望能一個一個的超越，繼續為球隊貢獻入球」。

然而熱刺名宿舒寧咸認為，雖然卡尼已成為世界最佳前鋒，但叮囑對方若希望贏得冠軍，理應離隊尋求新挑戰，「球員生涯短暫，他現走到分岔路，在留隊和到真正有力爭標的勁旅之間作抉擇。若他想在頂級賽事獻技，想參與歐聯決賽，想為英超冠軍努力，我建議他應離隊」。

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