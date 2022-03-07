意甲｜舒夫真高睹家鄉慘况落淚　籲意伸援手助烏克蘭同胞 (21:44)

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45歲的舒夫真高周日以視像形式亮相意大利的電視節目，透露家人仍未脫險境時一度哽咽，「我的母親和甚他家人仍在烏克蘭，我們每日保持聯繫，但她們選擇留下來，並告訴我一切發生的事，當我看到在家鄉發生的事便不禁落淚。」曾效力AC米蘭的「軍刀」退役後曾執教熱拿亞，與意球壇關係密切，席間不忘呼籲伸出援手，「我來到意大利時你們令我感到像回家一樣，現在我希望你們能伸出援手歡迎我的同胞，也能在外交層面上遏止俄羅斯的侵略」。

另外，AC米蘭今晨（7日）在意甲作客以1：0險勝拿玻里，賽後28戰得60分，以兩分力壓少踢1場的國際米蘭重返榜首。一箭定江山的射手基奧特，末段遭敵衛高列巴尼攔截後足踝受傷，惟傷勢有待檢測。主帥皮奧利賽後稱：「國際米蘭仍是爭標大熱，而且還少踢1場，此刻我們並不具備任何優勢。」祖雲達斯同日主場則憑艾華路莫拉達建功，以1：0擊退史柏斯亞，賽後續以4分落後拿玻里位列第4。

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