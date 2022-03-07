網球｜烏克蘭女將失冠嘆為國而戰　張帥破錦標荒讚對手鬥志可嘉 (17:44)

耶絲查斯卡在4強擊敗2號種子施史迪雅昂首晉級，決賽面對張帥首盤以6：3先拔頭籌，惟其後分別以3：6及4：6敗陣失冠。這名21歲新星早前透露，與15歲妹妹兼女雙拍檔需逃離家鄉參戰，惟最終未能以勝利作結，賽後接受訪問時不禁落淚，「我為國家而戰，並感謝每位支持國家的烏克蘭人，你們向世人證明我們的鬥志」。耶絲查斯卡其後再於社交網發文，指自己希望為國家奪冠，自己如國民一樣傾盡全力，並感激所有支持者的打氣。

耶絲查斯卡同時表示，自己將捐出約12萬港元的獎金予烏克蘭基金會，以協助國民渡過難關。至於打破逾4年錦標荒的張帥，賽後不忘稱讚對手，「我明白這段時間對你來說有多困難，但你就像個鬥士，有超乎想像的表現，我相信你未來將能取勝並奪冠」。

My beloved Ukraine, I really wanted to win this one for you!! 💙💛🥺I gave my absolute best throughout this week because that’s what Ukrainians do!Thank you for all the support I received this week, it means the world to me. I am forever grateful!🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qdJVsWkf8d — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) March 6, 2022

其他報道：NBA｜37歲占士轟56分締紀錄 領湖人挫勇士返勝軌（附精華）

其他報道：英超｜球迷呼喊打斷撐烏國儀式 杜曹斥欠尊重 車路士風波中炒般尼

其他報道：墨超｜克雷塔羅主場爆球迷衝突 22傷2危殆 州長下令調查