網球｜烏克蘭女將失冠嘆為國而戰　張帥破錦標荒讚對手鬥志可嘉 (17:44)

耶絲查斯卡在4強擊敗2號種子施史迪雅昂首晉級,決賽面對張帥首盤以6:3先拔頭籌,惟其後分別以3:6及4:6敗陣失冠。這名21歲新星早前透露,與15歲妹妹兼女雙拍檔需逃離家鄉參戰,惟最終未能以勝利作結,賽後接受訪問時不禁落淚,「我為國家而戰,並感謝每位支持國家的烏克蘭人,你們向世人證明我們的鬥志」。耶絲查斯卡其後再於社交網發文,指自己希望為國家奪冠,自己如國民一樣傾盡全力,並感激所有支持者的打氣。

耶絲查斯卡同時表示,自己將捐出約12萬港元的獎金予烏克蘭基金會,以協助國民渡過難關。至於打破逾4年錦標荒的張帥,賽後不忘稱讚對手,「我明白這段時間對你來說有多困難,但你就像個鬥士,有超乎想像的表現,我相信你未來將能取勝並奪冠」。

My beloved Ukraine, I really wanted to win this one for you!! 💙💛🥺I gave my absolute best throughout this week because that’s what Ukrainians do!Thank you for all the support I received this week, it means the world to me. I am forever grateful!🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qdJVsWkf8d

— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) March 6, 2022