英超｜C朗避戰打吡惹揣測　傳拒任後備返葡萄牙 (19:17)

蘭歷克賽後被問及C朗缺陣時解釋，指賽前兩日獲隊醫通知其髖屈肌出現問題無法參與操練，亦因此錯過曼市打吡，強調非受其他因素影響，「這只是一個事實，若球員跟球會醫療部門說自己受傷，而且無法出賽，我也只能默默接受」。

不過，英國傳媒引述一個C朗有追蹤的社交網專頁指，該名37歲老將缺陣的背後原因，乃蘭歷克賽前向他表示，因戰術理由不會安排他在打吡戰出任正選，C朗據報拒絕主帥要求，因此未有出現在大軍名單中。體育網站「The Athletic」則稱，C朗於比賽當日飛返葡萄牙，未有留在曼徹斯特支持隊友。

現擔任球評的「紅魔」名宿堅尼，亦認為C朗受傷的理由說不通，相信其缺陣背後還有其他因素影響，「我們常說（基斯坦奴）朗拿度猶如一部機器，他很少會受傷。即使蘭歷克再三說明他的髖屈肌傷患，我仍覺得不尋常」。

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