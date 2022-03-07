英超丨曼聯重複9年前慘負曼城　堅尼斥後輩投降　加利仔：末段僅踱步 (16:31)

曼聯前鋒有基斯坦奴朗拿度及卡雲尼等缺陣，拉舒福特亦先列後備，看守領隊蘭歷克改以「無鋒陣」應戰，以般奴費南迪斯任「假9」，查頓辛祖、艾蘭加及保羅普巴從後策應，卻被亦排出無鋒陣的曼城輕易撕破防線。曼城隊長中場奇雲迪布尼先後於5和28分鐘梅開二度，至68分鐘又助攻馬列斯。馬列斯其後在補時埋齋，令球隊以4：1大勝有辛祖於22分鐘破蛋的曼聯，令「紅魔」繼去年11月作客敗走屈福特後，再以同一比數慘敗，而他們今季最大敗仗是去年10月主場以0：5不敵利物浦。

蘭歷克說：「我早料阿仙奴可勝屈福特，現在我們已被他們趕過。若想季尾躋身前四，餘下比賽幾乎需要全勝。」惟曼聯本月仍需硬碰熱刺及利物浦，其間尚有歐聯16強次回合主場大戰客軍馬德里體育會。

加利尼維利認為賽果令曼聯球迷尷尬不堪，他說：「當落後1：3後，曼聯球員已放棄比賽，投降了，僅在場內踱步。他們最後25分鐘的表現令人感到羞恥。」堅尼則說：「被攻入3球後，曼聯已完蛋，球員顯得毫無個性和特質。」曼城今季雙殺曼聯後28戰得69分，領前少踢一場的次席利物浦6分，主帥哥迪奧拿未有談及曼聯，卻稱自己執教生涯以來，最大對手是利物浦。

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