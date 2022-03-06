NBA｜37歲占士轟56分締紀錄　領湖人挫勇士返勝軌（附精華） (19:57)

湖人賽前已錄得五連敗，出線季後賽亮起警號。不過，年屆37歲的勒邦占士今仗力證寶刀未老，上陣39分鐘獨取56分兼拿下10個籃板，帶領「紫金軍團」在主場以124：116擊敗有「浪花兄弟」史堤芬居里及基利湯臣坐鎮的勇士，重返勝軌。

占士是役寫下多項紀錄，包括超越「波神」米高佐敦，成為NBA史上最年長單場取得「50+」得分兼「10+」籃板的球員，以及歷來第4人年過37歲取得單場至少50分的球員。他賽後表示：「我才不管是否拿了56分，當刻只在乎勝利，亦為此感到喜悅，尤其對手是一支出色的球隊。」

另外，費城76人在球星夏登因微傷缺陣下，今在東岸榜首大戰作客以82：99不敵邁阿密熱火，五連勝走勢告終，被對方拉開3場勝差續居次。

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