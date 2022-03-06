英超｜球迷呼喊打斷撐烏國儀式　杜曹斥欠尊重　車路士風波中炒般尼 (18:52)

英超今輪賽前，主隊球場大熒光幕上，都會以烏克蘭國旗為背景，展示「足球團結一致」的字樣，作為支持被俄羅斯侵略的烏克蘭。不過，般尼主場舉行這儀式期間，被車路士球迷高呼艾巴莫域的名字打斷，即時招來全場噓聲。

杜曹不滿車路士球迷的行為，他賽後說：「這做法（高呼艾巴莫域的名字）是不合時宜的，若我們要展示團結一致，就須做同樣的行為。現在不是帶出其他訊息的時候，而是顯示尊重。我們今次只為烏克蘭而鼓掌，作為一間球會，我們需要球迷1分鐘的掌聲。」此外，車仔續現潛在賣家，最新是美國職業棒球大聯盟（MLB）的芝加哥小熊的美國班主Ricketts家族，據報已開始考慮報價。

車路士今仗藉列斯占士在48分鐘打開紀錄，夏維斯於53和55分鐘梅開二度，基斯甸普列錫在69分鐘埋齋，以4：0大勝般尼，取得今季英超作客最大勝仗外，也繼2012年的熱刺後，成為另一上半場互交白卷，但最終淨勝4球的英超客軍；亦是繼2015年的曼城後，另一支下半場10分鐘內攻入3球的球隊。

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