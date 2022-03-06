墨超｜克雷塔羅主場爆球迷衝突　22傷2危殆　州長下令調查 (16:28)

這場墨超第9輪比賽於63分鐘被腰斬，當時阿特拿斯以1：0領前克雷塔羅。兩軍球迷在看台上互相打鬥，在場保安為安全計，讓驚慌失措的球迷走入球場，兩軍球員則走入更衣室。

從現場拍攝片段所見，球迷先在看台互毆，及後毆鬥蔓延至球場內外，其間有人向敵對支持者拳打腳踢，亦有人手持椅子和金屬鐵棒等武器叫囂追打，有人在場外受傷倒地，躺臥血泊中，疑已失去知覺，但仍被拳打腳踢。

克雷塔羅州政府否認多人死傷的報道，並表示：「事件無人喪生。有22人受傷，其中9人送院醫治，當中兩人危殆。」克雷塔羅州長Marucio Kuri則表示：「我強烈譴責這次事件，已指示將事件訴諸法律。在克雷塔羅州，絕不會有罪不罰。克雷塔羅球會班主和相關機構，必須為事件負責。」

墨超會長艾利奧拉則說：「會深入調查比賽期間在看台上、球場內外發生的事情。球場內保安方面的失職者，有機會受到懲罰。」

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