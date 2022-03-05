英超｜土耳其富商信可短期內入主車路士　杜曹：未來班主將感幸運 (19:22)

與俄羅斯總統普京關係匪淺的艾巴莫域，在俄軍入侵烏克蘭後亦面臨制裁，日前決定將出售英超球會車路士。由於盛傳艾巴莫域開價高達30億鎊（約279億港元），與估值20億鎊溢價不少，據報多間財團為此卻步。不過，土耳其籍富商穆辛拜勒今（5日）向外界證實，在車路士宣布賣盤當日已正式出價收購，稱雙方談判順利，並計劃在短時間內進入簽約階段，有信心「讓土耳其旗幟在英超賽場飄揚」。這名身家約110億鎊的富豪，1999年創辦AB Grup Holding，現為集團主席，在歐美多國有工業、能源、建築及旅遊等投資，但並不包括俄羅斯。

不過，據英國天空體育消息指，瑞士富豪域斯（Hansjorg Wyss）與美籍合伙人保亞利（Todd Boehly）仍有意接手「藍戰士」，有望在日內正式出價洽購，但出價或低於30億鎊。至於美國運動用品電商Fanatics創辦人米高魯賓（Michael Rubin）亦傳是潛在買家之一，而綜合格鬥拳王麥基哥近日亦在社交網聲言會出價15億鎊洽購。

對於賣盤一事，車路士主帥杜曹表示：「作為教練，我對這種不確定性早已習以為常。我尊重艾巴莫域的決定，他是個很熱情的老闆，關心球隊上上下下的事，這是很難得的。我相信未來能接手的人將會感到幸運，因為這裏是一支組織完善的大球會。」

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