冬殘奧｜烏克蘭代表團開幕禮亮相　烏殘奧會主席：象徵將來我們仍是國家 (21:42)

國際殘奧會主席柏森斯及中國國家主席習近平晚上出席開幕禮，宣布為期9日的賽事正式展開。在俄羅斯隊及白俄羅斯隊因俄烏局勢遭禁賽後，本屆共有46個國家及地區代表團參賽，當中以色列、阿塞拜疆及波多黎各為首次參賽。今屆共派出20名運動員參賽的烏克蘭隊，開幕禮上由冬季兩項運動員耶路維持旗進場。至於壓軸出場的東道主中國隊，則由冰球男將汪之棟，以及越野滑雪和冬季兩項女將郭雨潔擔任持旗手。

俄羅斯上周大舉入侵下，烏克蘭隊在國土飽受戰火摧殘仍排除萬難於開幕前抵達北京，。該國殘奧會主席沙斯奇域（Valeriy Sushkevych）透露，代表團為避開戰火，耗時4日4夜才安全抵埗，形容是次帶隊征戰冬殘奧是他擔任主席25年以來最艱難的一次，稱運動員能安全抵達北京是「奇蹟」，「我會說，我們能來到這裏是個奇蹟。對我們而言最簡單的方法就是不參賽，但我們不能就此放棄」。

沙斯奇域又認為，烏克蘭隊於國難當前堅持征戰冬殘奧，可為活在恐懼中的國民帶來希望，「一個超級大國想摧毀我的國家。我們的參與並不單純是參與，而是象徵烏克蘭以前、現在和將來，會繼續是一個國家。我們出現在這裏是原則性問題，標誌着烏克蘭仍然存在」。烏克蘭隊上屆於平昌冬殘奧奪得7金7銀8銅，在獎牌榜排名第6。

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