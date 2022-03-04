俄烏局勢｜簡迪為艾巴莫域賣盤感震驚　薩克達青年軍教練陣亡 (19:23)

尼高路簡迪說：「車路士賣盤事件發展得太快，令球員無從準備，亦無法控制，現在只可以一如以往的踢好比賽。」車路士球迷已憂慮球會易手後出現球員逃亡潮，但簡迪派定心丸：「我來到這裏後，已與球隊、領隊和球迷共度多個偉大的球季。我希望繼續下去，繼續爭勝。這也是我看見的未來。」惟其隊友守將魯迪格仍未簽新合約，據報今夏或有機會以自由身轉會曼聯，取代表現欠佳的哈利馬古尼。

另外，包括明晚英超「三哥」車路士作客般尼在內的今輪賽前，主隊球場的大電子螢光幕上，都會在烏克蘭國旗的背景下，展示「足球團結一致」的字樣，而各支球隊的隊長亦會戴上黃藍色的臂章比賽，以示支持這個被俄羅斯侵略的國家。此外，英超賽會將在比賽期間插入支持烏克蘭及反戰訊息，又考慮由下周開始，禁止俄羅斯餘下3個月轉播英超賽事，甚或取消該國未來6季共值4100萬鎊（約4.3億港元）的電視轉播合約。

另外，繼日前發生兩名烏克蘭球員在戰火中喪生的悲劇後，該國球會薩克達今晨亦證實，一名參戰的隊內青年軍教練，也被俄軍子彈的碎片擊中身亡。

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