俄烏局勢｜烏克蘭申請世盃外附加賽延期　俄為足壇禁賽令上訴 (17:57)

烏克蘭隊原定本月25日出戰世盃外歐洲區附加賽A組4強，作客對蘇格蘭隊爭入該組決賽。由於烏克蘭局勢仍不穩，大部份國家隊球員都無法離境，烏克蘭足總已申請將賽事延期，據報FIFA已收到相關要求，會積極跟UEFA及蘇格蘭足總協調，尋求最佳解決方案，報道又稱，賽事有機會延至6月國際賽周才舉行。

至於俄羅斯日前被FIFA及UEFA共同實施禁賽令後，俄羅斯足總再發聲明，稱已向CAS上訴，爭取恢復俄羅斯男、女足參加所有足球賽事資格，否則會就事件索償。聲明稱禁賽令損害了俄羅斯足總作為FIFA及UEFA成員國，參加賽事的基本權利，亦沒有權利辯護及沒有法律依據。俄羅斯原定本月25日在世盃附B組4強主場迎戰波蘭隊。

另外，今晨英格蘭足總盃16強，愛華頓憑前鋒荷西朗頓梅開二度，主場以2：0淘汰非職業聯賽球隊波利咸，晉身8強將作客鬥水晶宮。而繼曼城日前在足總盃安排烏克蘭國腳辛真高出任隊長後，「拖肥」亦將隊長臂章交予今場正選、季中加盟的烏克蘭籍22歲左閘米高蘭高，一眾球員亦再次披上烏克蘭國旗入場，續以行動聲援烏克蘭。足總盃其餘8強戲碼，曼城、利物浦及車路士皆未有相遇，當中車路士將作客對先後淘汰曼聯及熱刺的英冠球隊米杜士堡。

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