港超︱東方龍獅簽入吉爾吉斯主力中堅　再有中亞球員來港落班 (15:53)

高素巴耶夫司職中堅，身高1.86米，過去曾在立陶宛、塞爾維亞、馬來西亞、印尼、俄羅斯及哈薩克等聯賽球隊效力；2015年起開始代表吉爾吉斯隊出戰亞洲盃及世界盃外圍賽等賽事，至今上陣32場入2球，包括在2019年亞洲盃決賽周4場全部正選，在今屆世盃外亞洲區次圈F組亦是國家隊正選，上陣7場入1球。繼另一港超球隊傑志昨宣布簽入土庫曼國腳中場明加索夫後，他成為第2名來港落班的中亞球員。

東方主教練盧比度表示，已留意高素巴耶夫一段時間，形容對方擁有出色位置感、良好頭槌能力及豐富國家隊經驗：「我相信他可以成為領導防線的關鍵。在球隊3位正規中堅艾華度、馮慶燁及基頓先後受傷，需時重拾比賽狀態。我深信他的加盟，不但可補強中後場調動，更可協助球隊於亞協盃爭取佳績。」從高素巴耶夫早前已抵港完成隔離，東方稱他將會先向吉爾吉斯隊報到，及後隨隊一同備戰亞協盃賽事。東方預定6月24至30日到台南出戰亞協盃J組，對手包括臺南市FC、澳門的澳科鄒北記，以及附加賽晉級球隊，即另一港超隊理文對蒙古的220體育會之勝方。

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