賽車｜F1終止俄羅斯站合約　韋斯塔本續約紅牛至2028年 (16:48)

自從俄羅斯上月底入侵烏克蘭後，F1隨後已宣布取消今年的俄羅斯站，並禁止俄羅斯國旗在賽事中展示。而賽會今採取進一步行動，宣布正式終止該分站的合約。俄羅斯站的合約原本至2025年才到期，且被視為俄羅斯總統普京重點推行的體育項目之一，賽事原本明年由索契移師至聖彼得堡全新賽道舉行。

此外，紅牛車隊的衛冕世界冠軍韋斯塔本，在新季開鑼前兩周之際，率先為紅牛車迷下定心丸，原本合約至明年才到期的他，落實與車隊再續下一紙5年長約，合約將至2028年底，據報年薪為4800萬歐元。

24歲的「韋少」表示：「我喜愛這支車隊，享受身為紅牛的一分子，因此續約是容易的決定。當我2016年來到這裡時，目標便是成為『世一』，去年我們終於做到了，希望今後能保持下去。」紅牛領隊漢拿亦指：「韋斯塔本與紅牛的這份長約有着象徵意義，意味他是車隊的長遠規劃的一部分。現時首要目標是幫助他爭取衛冕世界冠軍。」

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）今於卡塔爾站展開新賽季首日練習賽，今屆賽事除了有史上最多的21個分站外，亦有去年退役的「電單車神」羅斯旗下的VR46車隊，首次進軍最高級別，由車手變為班主身分續戰MotoGP。此外，外界料Ducati及Suzuki等車隊在研發有明顯進展下，Yamaha的法國籍新星昆達拿路今屆衛冕之路勢將困難重重，而由6屆世界冠軍馬昆斯領銜的Honda，亦有望捲土重來，重返爭標行列。

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