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車路士成立於1905年，至今有34個冠軍，其中21個屬於2003年入主的艾巴莫域，成功主因是「油王」一直「大開水喉」。據網站transfermarkt資料，車仔這19年在轉會市場花約16億鎊（約167億港元），其中在球員身上的凈支出7.04億鎊（約74億港元），平均每季4100萬鎊（約4.3億港元），同期只不及曼城。另外，車仔這段時間亦曾9次打球隊史球員轉會費紀錄。

有車路士球迷在社交網表示認同油王的貢獻，「沒有他，我們根本不會取得、甚至不能接近現在的成就」，另一擁躉亦表示，「若他離開了，我要求的只是一個真正關心足球的人，一個車路士球迷」。

惟據報油王已指示美國銀行Raine Group處理這次易手，並令支持者忐忑不安，事關他們聯想到，球會的未來或像由美國格拉沙家族操控的曼聯。格拉沙家族被球迷指摘自2005年入主曼聯後一直只向錢看、忽視球會和少有精明投資，近年被要求下台之聲不斷。故此，有車仔球迷只冀望，「新老闆並不老是想着錢，而是熱愛足球」。

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