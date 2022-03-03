俄烏局勢｜港超外援奧利斯與各地同鄉球員籌款　欲購日用品支援烏克蘭 (19:20)

32歲的奧利斯在片段中神情沉重，更一度哽咽地稱，祖國正經歷一場悲劇，即使烏克蘭人民是最堅強、嚮往自由和永不言棄，但數以百萬計同胞正在防空洞避難，缺乏糧食和食水，同時面對當地每日平均多達4.8萬宗新冠染疫個案，在烏克蘭已不能購買任何東西，十分需要援助，遂跟一班同在海外落班的烏克蘭籍球員，發起籌集資金行動，將用作在歐洲購買日用品，然後運送到烏克蘭，並在文末提供他在港的銀行戶口號碼。

他在影片中一度哽咽，炮轟俄羅斯殺害烏克蘭無辜平民及兒童，形容為「納粹分子」（Nazis）及「非人類」，最後稱「願榮光歸於烏克蘭」（Glory to Ukraine）。他亦曾發文更反問俄羅斯總統普京，他說：「看到很多烏克蘭人逃離、死亡及流離失所，你是否感到高興？」

奧利斯於烏克蘭首都基輔出生，出身於班霸基輔戴拿模青訓，身高1.98米的他曾入選烏克蘭U17青年軍，2016年底來港落班加盟標準灝天，翌年效力標準流浪至今，數年前在港開設足球學校。俄羅斯入侵行動初期，他開始在個人Instagram持續更新限時動態，顯示烏克蘭當地實况及新聞，包括透露俄軍的導彈曾擊中距離其60歲雙親在基輔的家僅兩公里以外地方。

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