英足盃｜高普讚南野拓實踢出加盟後最佳　領利物浦闖8強前暗示或轉軚續約 (18:00)

相比於日前奪得英格蘭聯賽盃冠軍的正選陣容，利物浦此役有多個調動，但面對英超榜末球隊諾域治仍綽綽有餘。南野拓實先於27分鐘在禁區內接應奧歷治橫傳射入，在39分鐘把握對手未能解圍怒射掛網波。紅軍終以2：1打敗於76分鐘追回一球的「金絲雀」，續向「四冠王」進發。

高普賽後對27歲的南野拓實有高度評價，他說：「他交出了加盟以來最佳的表現，今仗矚目之處固然是他的兩個入球，但走位和速度也不時威脅對手。比賽期間雖然大風，卻無阻他表現出上乘的控球技術。」南野於2020年初由薩爾斯堡轉會利物浦，去年曾被外借至修咸頓，今季已獨取9球，當中足總盃及聯賽盃共入7球。

高普續稱南野因擁有頂級個性，所以有頂級演出，「頂級的個性就是需要他時，他都不負所托，這就是他能成為利物浦球員的原因」。副隊長占士米拿認同道：「南野很有耐性，不斷努力，每次披甲都能有貢獻，連訓練時都很出色，我極之欣賞他。」

另外，高普曾暗示2024年約滿後會離隊，現在疑改變初衷。他此仗賽前回應續效紅軍的問題道：「我真的不知道，我們的老闆明白這事是需要時間落實的。明顯地，雙方都需要一些時間。」

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