亞冠｜傑志下周四赴泰備戰　土庫曼國腳加盟　黃洋：把握時間不望天打卦 (14:54)

香港足球總會上周五宣布今季港超腰斬後，傑志今午宣布本月10日出發到泰國，大軍約40名職球員，將進駐曼谷周邊一所足球訓練中心，該中心配備完善訓練及酒店住宿設施，讓球隊可以展開為期約5周的封閉式集訓，以及踢4至5場友賽，待亞洲足協確定亞冠盃J組比賽地點後，再轉往賽事城市應戰。亞冠J組預定4月16日至5月1日舉行，傑志對手包括有主場之利的泰超球隊清萊聯、中超球會上海海港，以及另一支附加賽出線球，即日職豪門神戶勝利船與澳職的墨爾本勝利之勝方。

為增強兵力應付亞冠盃，傑志同日宣布簽入30歲土庫曼國腳明加索夫，他能出任左、右中場，於18歲入選國家隊，曾在拉脫維亞及捷克頂級聯賽落班多年，包括在2016年加盟捷克勁旅布拉格斯拉維亞。他曾出戰14場歐聯及歐霸外圍賽，兩度在歐霸外圍賽取得入球，近年轉戰哈薩克超級聯賽。他早前已抵港，完成隔離及體測後，將穿上「藍鳥」7號球衣出戰亞冠盃。

至於今季由7號改披26號球衣的入籍兵蘇沙已擺脫傷患，將可以本地球員身分在亞冠復出候命；傑志同時召回季初外借至冠忠南區的鄭展龍，上述3人均會隨隊赴泰國。早前初步陽性的4名傑志球員，傑志回覆查詢時稱4人經已悉數康復及最新檢測均呈陰性，入境泰國亦需出現檢測陰性證明。

傑志會長伍健稱，相信香港足球不會因疫情而停步，「積極應變才是新常態下穩步前行的最佳方法」。再次以主教練身分領軍出戰亞冠的朱志光，期望球員盡快上力，「香港足球正面對前所未有的挑戰，傑志作為香港代表更加會迎難而上。我們將視今次集訓為另一次季前訓練，目標要重拾狀態」。隊長黃洋認為球隊不能望天打卦，要好好把握5周集訓，為備戰打好基礎；後衛艾里奧稱會盡快找回比賽節奏，以晉級亞冠16強為目標。

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